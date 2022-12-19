В рф разбился и сгорел еще один вертолет Ми-8 (17)

Инфолайн 2022.12.19 12:33

Автор: Дарья Золотова 19/12/22 | 11:48 Теги: війна, росія, бавовна, В магаданской области россии вертолёт Ми-8 разбился и сгорел. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура рф, передает УНН. "Сегодня, 19 декабря, во время выполнения воздушным судном МИ-8Т (эксплуатант - ООО "Поляр-Авиа") рейса по доставке продуктов питания и запасных частей к технике, при заходе на посадочную площадку Нявленга