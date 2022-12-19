Чечня остается в составе рф только пока путин жив - Данилов (18)

MY.UA 2022.12.19 10:38

19 декабря, 08:24 Чечня остается в составе рф лишь до тех пор, пока жив президент владимир путин. Как только путина не станет, она станет свободной страной. Как передает Укринформ, такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "Украинской правде". "У них (путина и кадырова - ред.) есть такая договоренность, что путин дает все: деньги, преференции, возможности, ордена, ну все.