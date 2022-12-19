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Фокус: Украина

В Одесской области женщина собирала средства на российскую армию: она уже задержана (фото)

В Одесской области женщина собирала средства на российскую армию: она уже задержана (фото) (27)

СтопКор 2022.12.19 10:20
Родственники задержанной уже воюют против Украины Артем Некрасов 19.12.2022 09:50 19 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины задержала в Одесской области приспешницу оккупантов, которая собирала средства на вражескую армию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Злоумышленница организовала сбор денег на нужды российских оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны на южном и восточном фронтах.
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