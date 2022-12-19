В Одесской области женщина собирала средства на российскую армию: она уже задержана (фото) (27)

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- Декабрь, 19 в 11:54 Собирала деньги на российскую армию: в Одесской области задержали пособницу оккупантов : ICTV Факти 12:06
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- Собирала средства для армии рф: в Одесской области задержали любительницу "русского мира" : Новини Live 11:57
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- Собирала деньги для оккупантов: правоохранители сообщили о подозрении жительнице Одесчины : Матриця свободи 11:08
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- Собирала средства для российских войск: в Одесской области СБУ задержала пособницу врага : ПрессОрг24 10:43
- "Живу в Одессе, люблю Россию": СБУ задержала женщину, которая собирала деньги на нужды оккупантов : Преступности.нет 10:39
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- 19.12.22 10:04 Очередную поклонницу оккупантов СБУ задержала в Одесской области: женщина собирала средства для российской армии. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 10:32
- В Одесской области женщина собирала средства на российскую армию: она уже задержана (фото) : СтопКор 10:20
- На Одесчине задержали женщину, которая собирала средства для военных рф : Укринформ 10:16
- 19 декабря 2022, 10:08 Собирала средства для российских войск: в Одесской области СБУ задержала пособницу врага : Українські національні новини 10:13
- Собирала средства для оккупантов: в Одесской области задержали еще одну вражескую пособницу : РБК-Україна 09:46