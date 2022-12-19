С завтрашнего дня станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" возобновляют работу (20)

Укринформ 2022.12.19 12:46

19.12.2022 12:29 В столичном метро завтра, 20 декабря, откроют станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" и переход между ними. Как передает Укринформ, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграме. "Завтра откроем две станции столичного метрополитена - "Майдан Незалежности" и "Крещатик" - и переход между ними", - написал мэр. Как напомнил Кличко, эти станции метро были закрыты с начала широкомасштабного вторжения рф.