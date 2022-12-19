Девятнадцатый общенациональный опрос. Празднование Рождества в Украине (20-21 ноября 2022 года) (22)

Рейтинг груп 2022.12.19 13:14

Дата публикации: 19.12.2022 * Социологической группой "Рейтинг" в рамках Девятнадцатого общенационального опроса в условиях войны 20-21 ноября 2022 проведены исследования относительно отношения украинцев к идее переноса даты празднования Рождества. * За последний год несколько возросло число празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%) и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%).