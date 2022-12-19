Девятнадцатый общенациональный опрос. Празднование Рождества в Украине (20-21 ноября 2022 года) (22)

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- Большинство украинцев поддерживают перенос празднования Рождества на 25 декабря - опрос : Гордон 17:05
- Перенос Рождества на 25 декабря: количество сторонников среди украинцев существенно возросло : РИА Мелитополь 16:40
- За год в Украине количество сторонников переноса Рождества выросло с 26% до 44%. Теперь их больше, чем тех, кто против : Громадське телебачення 16:35
- Рождество не 7 января, а 25 декабря: сколько украинцев поддерживают идею переноса даты : 24 канал 16:30
- Стало известно, сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря : РБК-Україна 16:16
- Стало известно, сколько украинцев поддерживают перенос празднования Рождества на 25 декабря: данные опроса : Obozrevatel 16:01
- Более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января - опрос : УНИАН 15:43
- Идею встречать Рождество 25 декабря поддержали почти половина украинцев : Vesti.ua 15:43
- Выросло число украинцев, празднующих Рождество 25 декабря и поддерживающих перенос даты - опрос : Информационный навигатор 15:34
- Почти половина украинцев поддерживает перенос Рождества - опрос : Bigmir)net Новини 15:08
- Перенос Рождества на 25 декабря: количество сторонников среди украинцев существенно возросло : Николаевские новости 14:56
- Социологи рассказали, когда украинцы планируют праздновать Рождество : Новое Время 14:31
- 44% украинцев поддерживают идею переноса Рождества на 25 декабря : Головне в Україні 14:05
- Опрос: количество приверженцев переноса празднования Рождества возросло до 44% : ПрессОрг24 13:43
- Декабрь, 19 в 13:17 Нужен ли перенос даты Рождества: какого мнения придерживаются украинцы : ICTV Факти 13:36
- Девятнадцатый общенациональный опрос. Празднование Рождества в Украине (20-21 ноября 2022 года) : Рейтинг груп 13:14
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- Перенос Рождества на 25 декабря: количество сторонников среди украинцев существенно возросло : РБК-Україна 13:01
- 12:28 19.12.2022 Почти половина украинцев поддерживает идею о переносе празднования Рождества на 25 декабря, против - 31% опрошенных : Интерфакс-Україна 13:01
- 19 декабря 2022, 12:32 Опрос: количество приверженцев переноса празднования Рождества возросло до 44% : Українські національні новини 12:43