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Девятнадцатый общенациональный опрос. Празднование Рождества в Украине (20-21 ноября 2022 года)

Девятнадцатый общенациональный опрос. Празднование Рождества в Украине (20-21 ноября 2022 года) (22)

Рейтинг груп 2022.12.19 13:14
Дата публикации: 19.12.2022 * Социологической группой "Рейтинг" в рамках Девятнадцатого общенационального опроса в условиях войны 20-21 ноября 2022 проведены исследования относительно отношения украинцев к идее переноса даты празднования Рождества. * За последний год несколько возросло число празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%) и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%).
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