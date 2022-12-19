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Фокус: Украина

Подписание "Харьковских соглашений": завершено расследование против Януковича и Азарова (26)

Судово-юридична газета 2022.12.19 14:21
14:07, 19 декабря 2022 В ОГП отметили, что бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск рф на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем - вторжения вооруженных сил рф и оккупации ими АР Крым и г. Севастополь. Фото: slovoidilo.ua Офис Генерального прокурора сообщил, что завершено расследование против бывших президента и премьер-министра Украины, подозреваемых в
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