Ночью один из дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами, пролетел над Пивденноукраинской АЭС (22)

- Вражеский дрон-камикадзе пролетел над площадкой ПАЭС: Энергоатом обратился к МАГАТЭ : Инфолайн 17:34
- Дрон-камикадзе Shahed пролетел над ядерной установкой Южно-Украинской АЭС : Укрудпром 17:13
- Ночью был зафиксирован пролет вражеского дрона-камикадзе вблизи ядерной установки Южноукраинской АЭС : Odessa Online 16:59
- Иранский "Шахед" пролетел возле ядерной установки Южноукраинской АЭС : Николаевские новости 16:56
- Вражеский дрон-камикадзе пролетел над площадкой ПАЭС: Энергоатом обратился к МАГАТЭ : ПрессОрг24 16:42
- Энергоатом: дрон-камикадзе Shahed 19 декабря пролетел над ПАЭС : Kosatka.Media 16:42
- Дрон-камикадзе пролетел над Южноукраинской АЭС близко к ядерной установке, - "Энергоатом" : DsNews 16:33
- Дрон-камикадзе пролетел над ядерной установкой ПАЭС, - Энергоатом : RegioNews 16:10
- Пролет БПЛА зафиксирован над Пивденноукраинской АЭС - "Энергоатом" : FinOboz 15:27
- Над Южноукраинской АЭС близко к ядерной установке пролетел вражеский беспилотник : Прямий канал 15:06
- 14:39 19.12.2022 Пролет БПЛА зафиксирован над Пивденноукраинской АЭС - "Энергоатом" : Интерфакс-Україна 14:45
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- Ночью один из дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами, пролетел над Пивденноукраинской АЭС : Преступности.нет 14:39
- Над Южноукраинской АЭС ночью летал дрон-камикадзе армии РФ - "Энергоатом" : Новини Донбасу 14:38
- Ночью над Южноукраинской АЭС зафиксировали пролет дрона возле ядерной установки : Новости N 14:38
- Декабрь, 19 в 14:27 Вблизи ядерной установки Южноукраинской АЭС пролетел вражеский дрон : ICTV Факти 14:35
- Вражеский дрон-камикадзе пролетел над площадкой ПАЭС: Энергоатом обратился к МАГАТЭ : Front News International 14:29
- "Энергоатом" зафиксировал полет дрона-камикадзе над Южноукраинской АЭС : UA.News 14:26
- 19 декабря 2022, 14:05 Вражеский дрон-камикадзе пролетел над площадкой ПАЭС: Энергоатом обратился к МАГАТЭ : Українські національні новини 14:13
- "Шахед" ночью пролетел близко к Южноукраинской АЭС - Энергоатом : Українська правда 14:10
- 19.12.22 13:55 Вражеский Шахед пролетел над Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке, - "Энергоатом" : Цензор.Нет 14:02
- Энергоатом сообщил о пролете "Шахеда" над Южноукраинской АЭС ночью : РБК-Україна 14:01