Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Ночью один из дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами, пролетел над Пивденноукраинской АЭС

Ночью один из дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами, пролетел над Пивденноукраинской АЭС (22)

Преступности.нет 2022.12.19 14:39
19.12.2022 14:06 В понедельник ночью, 19 декабря в 00:46, был зафиксирован пролет дрона- камикадзе Shaded-136 над площадкой Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке. Об этом сообщает "Энергоатом". "Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности. Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции.
ПРОЛЕТ, КАМИКАДЗЕ, УСТАНОВКА, ПЛОЩАДКА, БЛИЗОСТЬ, НОЧЬ, Украина, Россия, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022