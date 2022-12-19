Ночью один из дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами, пролетел над Пивденноукраинской АЭС (22)

Преступности.нет 2022.12.19 14:39

19.12.2022 14:06 В понедельник ночью, 19 декабря в 00:46, был зафиксирован пролет дрона- камикадзе Shaded-136 над площадкой Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке. Об этом сообщает "Энергоатом". "Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности. Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции.