Выполняет поручения Кремля. СБУ идентифицировала чиновника-коллаборанта, который налаживает подачу воды на военные базы РФ в Крыму (23)

Новое Время 2022.12.19 15:31

19 декабря, 15:14 СБУ заявила, что идентифицировала чиновника-коллаборанта (Фото:СБУ) В понедельник, 19 декабря Служба безопасности заявила, что в результате следственно-оперативных действий установлено "чиновника" оккупационной администрации в захваченной части Херсонской области, который помогает врагу возобновить подачу пресной воды в Крым. В пресс-службе ведомства заявили, что злоумышленником является экс-