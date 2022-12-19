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Этой ночью россия атаковала Украину "шахедами" с новой поставки Ирана - Зеленский

Этой ночью россия атаковала Украину "шахедами" с новой поставки Ирана - Зеленский (26)

MY.UA 2022.12.19 15:38
19 декабря, 13:04 российская федерация в ночь с 18 на 19 декабря атаковала Украину 34 дронами- камикадзе типа "Шахед" из новой партии, которую поставил Иран в количестве 250 штук. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в онлайн-обращении к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF), сообщает Укринформ. "Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами.
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