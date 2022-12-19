Этой ночью россия атаковала Украину "шахедами" с новой поставки Ирана - Зеленский (26)

- Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе : Матриця свободи 17:38
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- РФ получила от Ирана 250 Шахедов - Зеленский : DailyUA 17:33
- Декабрь, 19 в 17:01 Россия получила от Ирана еще 250 иранских дронов из новой партии - Зеленский : ICTV Факти 17:06
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- Зеленский назвал количество новых дронов, которые Россия получила от Ирана : Крым.Реалии RFE/RL 16:43
- Зеленский назвал число "Шахедов", которое Россия получила от Ирана в новой партии : Bigmir)net Новини 16:38
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- Зеленский рассказал, сколько "мопедов" получила рф от Ирана : UA.News 16:26
- Россия получила от Ирана новую партию из 250 "Шахидов" - Зеленский : Страна.ua 16:16
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- Это новая партия дронов от Ирана, - Зеленский прокомментировал ночную атаку "Шахидами" : 24 канал 16:00
- Зеленский рассказал, сколько "Шахедов" получила Россия в новой партии от Ирана : Obozrevatel 15:46
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- Этой ночью россия атаковала Украину "шахедами" с новой поставки Ирана - Зеленский : MY.UA 15:38
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