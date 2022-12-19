"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата (21)

- "Бендеры нас съедят". На въезде в Киев задержали попа московской церкви : Новини Live 17:57
- На въезде в Киев задержали священника-коллаборанта: боялся, что "скоро его бендеры съедят" : ТСН.ua 17:46
- Называл украинцев бандеровцами, а РФ - "матушкой": на въезде в Киев задержали пророссийского священнослужителя из Харькова : Еспресо TV 17:34
- Называл Россию "матушкой": на въезде в Киев ГПСУ задержала священника УПЦ МП : DsNews 17:33
- 19.12.22 16:00 "Бендеры" нас всех тут съедят": в Киеве задержали священника Московского патриархата из Харькова. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 17:32
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- "Бандеры нас съедят": на въезде в Киев задержали священника-пропагандиста : Апостроф 17:00
- На въезде в Киев задержали священника, который называл украинцев бандеровцами, а россию - "матушкой" : Укринформ 16:46
- В канун святого Николая пограничники разоблачили иерея-предателя : MY.UA 16:38
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- 19.12.22 16:00 На въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, который исповедует антиукраинскую позицию. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 16:32
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