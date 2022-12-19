В Молдове готовятся к вторжению России в 2023 году (35)

Vesti.ua 2022.12.19 18:43

Анна Павлова 19 декабря 2022, 18:30 Целью может быть создание коридора с непризнанным "Приднестровьем" Кишинев анализирует несколько сценариев, при которых РФ попытается осуществить новое вторжение в Молдову в 2023 году. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ в интервью TVR Moldova. "Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на