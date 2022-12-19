В Молдове готовятся к вторжению России в 2023 году (35)

- РФ готовит вторжение в Молдову. Названа дата : Главком 20:05
- россия планирует вторжение в Молдову: названа вероятная дата : ПрессОрг24 19:42
- Россия готовится к войне с Молдовой : Lenta.ua 19:37
- "Очень реальный и высокий риск": Россия готовится к войне с Молдовой : From-UA.com 19:35
- Вторжение в Молдову: россия запланировала новую войну на 2023 год : Флот2017 19:27
- В Молдове заявили, что РФ на 2023 год планирует не вторжение, а попытку создать "коридор" в Приднестровье : Страна.ua 19:16
- Молдова заявила о риске вторжения РФ на ее территорию : Рупор Одессы 19:14
- Реальный и высокий риск: в Молдове заявили, что РФ готовит вторжение в начале 2023 года : ОстроВ 19:01
- В Молдове готовятся к вторжению России в 2023 году : Vesti.ua 18:43
- рф планирует вторгнуться в Молдову в следующем году, - глава разведки : Преступности.нет 18:39
- 18:24 19.12.2022 Глава спецслужбы Молдовы: есть "очень высокий" риск вторжения рф в 2023 году : Петр и Мазепа 18:39
- 19 декабря 2022 18:01 Россия планирует вторжение в Молдову в начале 2023 года, - спецслужбы Молдовы : thePage 18:24
- Служба безопасности Молдовы прогнозирует атаку рф на Кишинев: будут идти с севера (детали) : СтопКор 18:20
- россия планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но все зависит от войны в Украине - глава молдавской спецслужбы : Громадське телебачення 18:06
- Глава спецслужбы Молдовы: есть "очень высокий" риск вторжения России в 2023 году : УП Європейська правда 18:04
- 19 декабря, 17:39 рф планирует вторжение в Молдову в начале 2023, - директор Службы разведки и безопасности РМ : Dumskaya.net 18:03
- Спецслужбы предупреждают о высоком риске вторжения РФ в Молдову : Online.ua 18:00
- В Молдове заговорили о вероятном вторжении россии: что известно : Новини Live 17:57
- Спецслужбы Молдовы видят риск вторжения России в 2023 году : UA-Футбол 17:42
- В Кишиневе видят риск вторжения РФ в Молдову, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом : Центр журналистских расследований 17:37
- У Кишиневі бачать ризик вторгнення РФ в Молдову, щоб створити коридор із Придністровським регіоном : Центр журналистских расследований 17:37
- Молдавские спецслужбы не исключают, что РФ может вторгнуться в страну в 2023 году : DsNews 17:33
- 19.12.2022 в 17:15 СИБ: Россия планирует наземное вторжение в Молдову в 2023 году : InfoResist.org 17:30
- Глава спецслужбы Молдовы: есть "очень высокий" риск вторжения России в 2023 году : Front News International 17:29
- Эксперты предупредили о вероятности нападения россии на Молдову в следующем году : UA.News 17:26
- 19 декабря 2022, 16:59 россия планирует вторжение в Молдову: названа вероятная дата : Українські національні новини 17:13
- Декабрь, 19 в 17:05 РФ планирует вторжение в Молдову в начале 2023 года - Служба информбезопасности : ICTV Факти 17:05
- 19 декабря 2022 16:40 Россия может напасть на Молдову в начале 2023 года : Dynamomania.com 17:03
- Россия готовит наступление на Молдову: в Кишиневе назвали вероятную дату вторжения : 24 канал 17:00
- 16:59 19.12.2022 В Молдове прорабатывают план действий на случай вторжения РФ в Украину с севера в направлении Приднестровья - глава Службы разведки и безопасности : Интерфакс-Україна 17:00
- В спецслужбе заявили о риске вторжения России в Молдову в 2023 году : Українська правда 16:39
- В следующем году Россия хочет вторгнуться в Молдову - глава разведки : Новини Донбасу 16:38
- В Кишиневе заявили, что РФ рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года : ЛІГАБізнесІнформ 16:37
- РФ открывает "второй фронт": планирует вторжение в Молдову в 2023 году : Главред 16:05
- Россия может начать новое наступление на Молдову в начале 2023 года - Служба информбезопасности : Новое Время 16:01