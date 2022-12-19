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Канада конфискует 26 миллионов долларов компании Абрамовича: куда направят деньги российского олигарха

Канада конфискует 26 миллионов долларов компании Абрамовича: куда направят деньги российского олигарха (34)

ТСН.ua 2022.12.19 21:16
Оксана Руда 20:56, 19.12.22 Канада начала арестовывать активы Абрамовича. Канада конфискует 26 миллионов долларов у компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей находящемуся под экономическими санкциями российскому олигарху Роману Абрамовичу. Об этом сообщается на сайте канадского МИД. В ведомстве отметили, что это первый случай, когда Канада применяет закон, разрешающий по решению суда конфисковывать находящиеся под санкциями активы.
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