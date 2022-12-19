ВСУ сбили два вражеских вертолета и нанесли удары по складам боеприпасов - Генштаб (2)

Слово і Діло 2022.12.19 20:41

19 декабря 2022, 20:12 Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских агрессоров, а также пять ударов по позициям их ЗРК. Об этом сообщает Генштаб вечером в понедельник, 19 декабря. "Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется", - говорится в сводке.