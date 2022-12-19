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ВСУ сбили два вражеских вертолета и нанесли удары по складам боеприпасов - Генштаб

ВСУ сбили два вражеских вертолета и нанесли удары по складам боеприпасов - Генштаб (2)

Слово і Діло 2022.12.19 20:41
19 декабря 2022, 20:12 Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских агрессоров, а также пять ударов по позициям их ЗРК. Об этом сообщает Генштаб вечером в понедельник, 19 декабря. "Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется", - говорится в сводке.
ОККУПАНТ, ГЕНШТАБ, ОБСТРЕЛ, АРТИЛЛЕРИЯ, ВРАГ, БАХМУТ, Россия, Украина, Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк, Харьков
2022.12.20 (2)

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