Сборная Аргентины 20 декабря устроит чемпионский парад на родине (6)

ProSports 2022.12.19 22:06

19.12.2022 admin Каждый желающий сможет увидеть национальных героев Сборная Аргентины 20 декабря в Буэнос-Айресе устроит чемпионский парад, посвященный победе на ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Аргентины. Сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, по пенальти - 4:2) в финале турнира. Футболисты, тренеры и другие члены команды проедут на автобусах по главной улице столицы Аргентины.