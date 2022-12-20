19 декабря, 19:35 Три оттенка ДТЭК: обнародованы новые графики отключения света в Одессе и области (2)

Dumskaya.net 2022.12.19 20:03
Новые графики отключения электроэнергии обнародовал "ДТЭК Одесские
электросети".
Ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме, поэтому
возможны несовпадения, сообщили в компании.
В графике три периода - свет точно есть (белая полоса в жизни), света точно
нет (черная, точнее темно-серая), и возможны варианты - когда отключение
может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться
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