19 декабря, 19:35 Три оттенка ДТЭК: обнародованы новые графики отключения света в Одессе и области (2)

Dumskaya.net 2022.12.19 20:03

Новые графики отключения электроэнергии обнародовал "ДТЭК Одесские электросети". Ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме, поэтому возможны несовпадения, сообщили в компании. В графике три периода - свет точно есть (белая полоса в жизни), света точно нет (черная, точнее темно-серая), и возможны варианты - когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться