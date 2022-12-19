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ЕС сегодня рассмотрит сниженный потолок цены на газ - СМИ

ЕС сегодня рассмотрит сниженный потолок цены на газ - СМИ (3)

Гордон 2022.12.19 11:05
Сегодня 10.45 Государства - члены Европейского союза 19 декабря обсудят потолок цен на газ, который почти на треть ниже, чем первоначальное предложение. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Правительство Чехии, председательствующее в ЕС, предложило снизить потолок до €188 за мегаватт-час по сравнению с €275, предложенными Европейской комиссией в прошлом месяце. План будет обсуждаться министрами энергетики на встрече 19 декабря.
ГАЗ, ЦЕНА, ЕВРО, ПОТОЛОК, МЕГАВАТТ, ОГРАНИЧЕНИЕ, Россия, Германия, Украина, Чехия, Польша, Бельгия, Греция, Нидерланды, Италия
2022.12.20 (3)

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