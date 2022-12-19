ЕС сегодня рассмотрит сниженный потолок цены на газ - СМИ (3)

Гордон 2022.12.19 11:05
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Государства - члены Европейского союза 19 декабря обсудят потолок цен на
газ, который почти на треть ниже, чем первоначальное предложение. Об этом
сообщило агентство Bloomberg.
Правительство Чехии, председательствующее в ЕС, предложило снизить потолок
до €188 за мегаватт-час по сравнению с €275, предложенными
Европейской комиссией в прошлом месяце.
План будет обсуждаться министрами энергетики на встрече 19 декабря.
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