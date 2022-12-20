В роССии взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину (23)

2022.12.20 (23)2022.12.19 (1) →
- Газ подорожал в Европе после взрыва на магистральном трубопроводе в Чувашии : Антикор.com.ua 18:15
- Эксперт объяснил, как взрыв на газопроводе в РФ повлияет на украинских потребителей газа : УНИАН 18:13
- Взорвался последний газопровод, качающий российский газ в Европу : Fin.org.ua 18:04
- В роССии взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину : Известия в Украине 17:37
- Транзит через Украину - все! На россии взорвался последний участок работающего газопровода, ведущего в Европу : Hyser 17:33
- Взорвался последний газопровод, качающий российский газ в Европу : Укрудпром 17:13
- 20 декабря 2022, 17:03 Цены на газ в Европе выросли после сообщений о взрыве трубопровода в рф - Bloomberg : Українські національні новини 17:13
- Взрыв на российском участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород": что известно о причинах и последствиях (видео) : ТСН.ua 17:01
- Цены на газ в Европе выросли: все из-за взрыва на газопроводе в Чувашии : 24 канал 16:30
- Взрыв на последнем газопроводе мз россии в Европу : ТЕМА.in.ua 16:23
- На газопроводе в России произошел взрыв. Есть погибшие : Новини Донбасу 16:09
- В российской Чувашии взорвался газопровод - видео : Online.ua 16:00
- В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе : Kosatka.Media 15:42
- 20 декабря 2022, 15:25 В РФ взорвался магистральный газопровод на Ужгород: полыхает пожар высотой десятки метров, есть погибшие : Диалог.ua 15:33
- 20 декабря 2022 14:29 На россии пылает. В Чувашии произошел взрыв на газопроводе, по которому ресурс транспортируется через Украину в Европу : thePage 15:24
- В российской Чувашии произошел взрыв на газопроводе : Укринформ 15:16
- В Чувашии взорвался экспортный российский газопровод: видео : Хвиля 15:06
- Газ подорожал в Европе после взрыва на магистральном трубопроводе в Чувашии : РБК-Україна 15:01
- 14:02 20.12.2022 Взрыв произошел на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии : Интерфакс-Україна 14:45
- В России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину (видео) : УНИАН 14:43
- Декабрь, 20 в 14:25 В российской Чувашии взорвался газопровод, один человек пострадал : ICTV Факти 14:35
- 20 декабря 2022 14:05 В российской Чувашии взорвался газопровод - СМИОновлено : Gazeta.ua 14:34
- Взрыв произошел на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии : FinOboz 14:27