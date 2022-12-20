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Фокус: Украина

В роССии взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину

В роССии взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину (23)

Известия в Украине 2022.12.20 17:37
2022-12-20 17:30 Взрыв на магистральном газопроводе произошел на следующий день после того, как в ЕС договорились о предельной цене на российский газ. В Чувашии случился масштабный пожар на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, сообщают российские СМИ. Как пишет пропагандистский Mash, по газопроводу, построенному в начале 1980- х, российское топливо поставляют в Западную Европу через Украину.
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2022.12.20 (23)

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