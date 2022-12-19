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В Киеве значительные проблемы с интернетом после атаки дронами - NetBlocks

В Киеве значительные проблемы с интернетом после атаки дронами - NetBlocks (2)

MY.UA 2022.12.19 21:09
19 декабря, 18:55 Новость на украинском В Киеве наблюдаются сильные проблемы с интернетом после массовой атаки ударных дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами по Украине ночью 19 декабря. Blocks, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом. По последним данным, сейчас в столице фиксируют более серьезные проблемы с доступом в интернет, чем после предварительных ударов армии РФ по Киеву 16 декабря.
КИЕВ, АТАКА, ОТКЛЮЧЕНИЕ, СВЕТ, КАМИКАДЗЕ, ОККУПАНТ, Кличко, Коваленко, Киев, Украина, Россия
2022.12.20 (2)

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