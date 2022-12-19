В Киеве значительные проблемы с интернетом после атаки дронами - NetBlocks (2)

MY.UA 2022.12.19 21:09
19 декабря, 18:55
Новость на украинском
В Киеве наблюдаются сильные проблемы с интернетом после массовой атаки
ударных дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами по Украине
ночью 19 декабря.
Blocks, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом.
По последним данным, сейчас в столице фиксируют более серьезные проблемы с
доступом в интернет, чем после предварительных ударов армии РФ по Киеву 16
декабря.
КИЕВ, АТАКА, ОТКЛЮЧЕНИЕ, СВЕТ, КАМИКАДЗЕ, ОККУПАНТ, Кличко
, Коваленко
, Киев
, Украина
, Россия