Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендовал обвинить Трампа в преступлениях по четырем статьям (7)

2022.12.20 (7)2022.12.19 (13) →
- Экс-президента США Дональда Трампа обвинили сразу в 4 уголовных преступлениях, - WP : Комета-Кропивницкий 06:17
- Трамп заявил, что его хотят привлечь к ответственности за штурм Капитолия, чтобы сорвать его предвыборную кампанию : FinOboz 04:27
- 03:34 20.12.2022 Трамп заявил, что его хотят привлечь к ответственности за штурм Капитолия, чтобы сорвать его предвыборную кампанию : Интерфакс-Україна 04:15
- Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендовал обвинить Трампа в преступлениях по четырем статьям : Еспресо TV 04:04
- Дональда Трампа рекомендовали привлечь к уголовной ответственности за беспорядки в Капитолии : ПрессОрг24 01:43
- 20 декабря 2022, 00:33 Дональда Трампа рекомендовали привлечь к уголовной ответственности за беспорядки в Капитолии : Українські національні новини 01:13
- "Шьют" Капитолий". Комитет Конгресса США требует возбудить уголовное дело против Трампа : ОстроВ 01:01