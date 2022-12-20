Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендовал обвинить Трампа в преступлениях по четырем статьям (7)

Еспресо TV 2022.12.20 04:04

19 декабря, 2022 понедельник 23:07 Специальный комитет Палаты представителей США будет рекомендовать Министерству юстиции обвинить Дональда Трампа в преступлениях по четырем статьям в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года Об этом сообщает издание The Washington Post. В понедельник, 19 декабря, комитет проголосовал за то, чтобы рекомендовать Минюсту предъявить Трампу обвинение в подстрекательстве к демонстрациям,