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Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендовал обвинить Трампа в преступлениях по четырем статьям

Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендовал обвинить Трампа в преступлениях по четырем статьям (7)

Еспресо TV 2022.12.20 04:04
19 декабря, 2022 понедельник 23:07 Специальный комитет Палаты представителей США будет рекомендовать Министерству юстиции обвинить Дональда Трампа в преступлениях по четырем статьям в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года Об этом сообщает издание The Washington Post. В понедельник, 19 декабря, комитет проголосовал за то, чтобы рекомендовать Минюсту предъявить Трампу обвинение в подстрекательстве к демонстрациям,
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2022.12.20 (7)

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