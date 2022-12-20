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Залужный высказался в поддержку усиления ответственности за дезертирство и неповиновение

Залужный высказался в поддержку усиления ответственности за дезертирство и неповиновение (6)

OstanniPodii.com 2022.12.20 06:00
20 / 12 / 2022 05:55 Павло Луцький Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддерживает принятый закон об усилении ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов. Об этом он заявил в своем видеообращении, передают OstanniPodii.com. "Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательство, принятые
ДЕЗЕРТИРСТВО, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ОСТАВЛЕНИЕ, НЕПОВИНОВЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, Залужный, Зеленский, Украина
2022.12.20 (6)

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