Президент Финляндии о заявлении Макрона: гарантии безопасности нужны не РФ, а ее соседям (13)

Українська правда 2022.12.20 02:39

"Европейская правда" - Вторник, 20 декабря 2022, 02:13 САУЛИ НИИНИСТЁ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ Президент Финляндии Сауле Ниинисте раскритиковал заявление французского визави Эмманюэля Макрона о необходимости говорить с Россией о "гарантиях безопасности" для нее. Как сообщает "Европейская правда", свое мнение Ниинисте высказал в комментарии изданию Iltalehti на полях встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге в понедельник.