Гутерриш заявил, что ООН "не отступит от стремлений к миру" в Украине (1)

Гордон 2022.12.19 19:05
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Организация Объединенных Наций не отступит от стремлений к установлению
мира в Украине.
Об этом 19 декабря на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш, его цитирует Twitter канцелярии пресс-секретаря генсека
Организации Объединенных Наций.
"Мы не отступим от стремлений к миру в Украине в соответствии с
международным правом и Уставом ООН", - сказал Гутерриш.
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