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ЧВК "Вагнера" использует жестокую тактику в боях за Бахмут, кидая в бой большое количество плохо обученных осужденных, - британская разведка

ЧВК "Вагнера" использует жестокую тактику в боях за Бахмут, кидая в бой большое количество плохо обученных осужденных, - британская разведка (1)

Преступности.нет 2022.12.19 09:09
19.12.2022 08:27 ЧВК "Вагнера" в боях возле Бахмута применяет наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных. Об этом идет речь в традиционном обзоре британской разведки. Согласно сводке, российская военная марионеточная группа "Вагнер" продолжает играть важную роль в затяжных боях в районе города Бахмут Донецкой области.
ТАКТИКА, ПЛАНШЕТ, ВАГНЕР, РАЗВЕДКА, БАХМУТ, НОВОБРАНЕЦ, Вагнер, Россия, Великобритания, Донецк, Украина
2022.12.20 (1)

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