"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата (2)

РБК-Україна 2022.12.19 16:01

Киев, Понедельник 19 декабря 2022 16:00 Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с россиянами (ssu.gov.ua) Автор: Наталья Юрченко Пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы. Священник, исповедующий антиукраинскую позицию, был задержан во время