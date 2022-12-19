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"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата

"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата (2)

РБК-Україна 2022.12.19 16:01
Киев, Понедельник 19 декабря 2022 16:00 Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с россиянами (ssu.gov.ua) Автор: Наталья Юрченко Пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы. Священник, исповедующий антиукраинскую позицию, был задержан во время
ИЕРЕЙ, ПЕРЕПИСКА, МАТУШКА, ПОГРАНИЧНИК, РОЖА, КИЕВ, Россия, Киев, Харьков, Украина, Москва
2022.12.20 (2)

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