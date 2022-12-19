"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата (2)

РБК-Україна 2022.12.19 16:01
Киев, Понедельник 19 декабря 2022 16:00
Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с
россиянами (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко
Пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского
патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной
пограничной службы.
Священник, исповедующий антиукраинскую позицию, был задержан во время
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