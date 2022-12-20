"Передовыми позициями" российской армии в Украине, которые посетил Шойгу, оказался север Крыма (15)

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- "Похоже, пропаганда". Шойгу был с инспекцией в оккупированном Крыму, а не на "передовых позициях" - расследование : Новое Время 10:31
- "Передовыми позициями" российской армии в Украине, которые посетил Шойгу, оказался север Крыма : Преступности.нет 10:09
- 20.12.2022 в 09:57 "Передовые позиции" оккупантов, которые посещал Шойгу, оказались далеко в Крыму : InfoResist.org 10:00
- Вместо "передовых позиций" - Крым: где на самом деле был Шойгу во время визита "на линию фронта" : Новини Live 09:57
- Шойгу поймали на лжи во время визита на "передовые позиции": где он был на самом деле : УНИАН 09:43
- "Передовые позиции" в 75 км от фронта. СМИ узнали, какие районы облетал Шойгу : РИА Мелитополь 09:40
- "Передовые позиции" в 75 км от фронта. СМИ узнали, какие районы облетал Шойгу : РБК-Україна 09:31
- Шойгу "проверил передовые позиции российских подразделений": они оказались в 75 км от линии фронта : Головне в Україні 08:05
- Летал над Крымом: Шойгу проверял "передовые позиции" ВС РФ далеко в тылу (фото) : Фокус 08:04
- Стало известно, на какие "передовые позиции" летал Шойгу : Bigmir)net Новини 07:08
- Стало известно, на какие "передовые позиции" летал Шойгу : MY.UA 07:08
- В десятках километров от передовой: где на самом деле "инспектировал" Шойгу позиции оккупантов : 24 канал 07:00
- 20 декабря 2022 06:20 Десятки километров от передовой: СМИ рассказало, где на самом деле Шойгу "инспектировал" позиции РФ : Gazeta.ua 06:32
- "Передовые позиции", которые посещал Шойгу, оказались на севере Крыма - СМИ : Українська правда 05:09