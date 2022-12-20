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"Передовыми позициями" российской армии в Украине, которые посетил Шойгу, оказался север Крыма

"Передовыми позициями" российской армии в Украине, которые посетил Шойгу, оказался север Крыма (15)

Преступности.нет 2022.12.20 10:09
20.12.2022 09:50 Недавно министерство обороны рф отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны был в десятках километров от линии фронта. Об этом сообщает проект GeoConfirmed в Twitter. Напомним, 18 декабря стало известно, что министр обороны рф проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так
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2022.12.20 (15)

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