В МИД объяснили, почему Украина не получает оружие от США по ленд-лизу (1)

УНИАН 2022.12.19 20:43

Александр Топчий 20:03, 19.12.22 Сейчас Украина бесплатно получает оборонную помощь по другим программам, которые не предусматривают возмещения стоимости предоставленного вооружения. Стало известно, почему США пока не задействовали ленд-лиз для Украины / фото US Army США пока не используют ленд-лиз и предоставляют Украине военную помощь по другим программам, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем.