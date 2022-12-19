В МИД объяснили, почему Украина не получает оружие от США по ленд-лизу (1)

УНИАН 2022.12.19 20:43
Александр Топчий
20:03, 19.12.22
Сейчас Украина бесплатно получает оборонную помощь по другим программам,
которые не предусматривают возмещения стоимости предоставленного вооружения.
Стало известно, почему США пока не задействовали ленд-лиз для Украины /
фото US Army
США пока не используют ленд-лиз и предоставляют Украине военную помощь по
другим программам, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем.
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