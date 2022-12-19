В Германии заморожены около 5 млрд евро активов из-за санкций против РФ (1)

УП Європейська правда 2022.12.19 23:04

Понедельник, 19 декабря 2022, 21:43 По состоянию на декабрь в Германии в результате санкций Европейского Союза против России были заморожены активы подсанкционных лиц на общую сумму около пяти миллиардов евро. Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ответе федерального правительства Германии на запрос депутата Бундестага от Левой партии Кристиана Герке, который цитирует издание t-online.