В Германии заморожены около 5 млрд евро активов из-за санкций против РФ (1)

УП Європейська правда 2022.12.19 23:04
Понедельник, 19 декабря 2022, 21:43
По состоянию на декабрь в Германии в результате санкций Европейского Союза
против России были заморожены активы подсанкционных лиц на общую сумму
около пяти миллиардов евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ответе федерального
правительства Германии на запрос депутата Бундестага от Левой партии
Кристиана Герке, который цитирует издание t-online.
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