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Лавров заявил, что "спецоперация против Украины необходима" и придумал новую причину войны

Лавров заявил, что "спецоперация против Украины необходима" и придумал новую причину войны (1)

ТСН.ua 2022.12.19 19:47
Мария Бойко 19:36, 19.12.22 Лавров заявил об усилении сотрудничества с Белоруссией. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров выдал новое циничное заявление. Он убежден, что России требовалась война против Украины из-за реакции Запада. Об этом он сказал 19 декабря во время визита в Минск. Лаврову не понравилось, что Запад отреагировал на массовые убийства украинцев и ракетные обстрелы.
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2022.12.20 (1)

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