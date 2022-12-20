Лавров заявил, что "спецоперация против Украины необходима" и придумал новую причину войны (1)

ТСН.ua 2022.12.19 19:47

Мария Бойко 19:36, 19.12.22 Лавров заявил об усилении сотрудничества с Белоруссией. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров выдал новое циничное заявление. Он убежден, что России требовалась война против Украины из-за реакции Запада. Об этом он сказал 19 декабря во время визита в Минск. Лаврову не понравилось, что Запад отреагировал на массовые убийства украинцев и ракетные обстрелы.