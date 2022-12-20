Лавров заявил, что "спецоперация против Украины необходима" и придумал новую причину войны (1)

ТСН.ua 2022.12.19 19:47
Мария Бойко
19:36, 19.12.22
Лавров заявил об усилении сотрудничества с Белоруссией.
Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров выдал новое циничное заявление. Он
убежден, что России требовалась война против Украины из-за реакции Запада.
Об этом он сказал 19 декабря во время визита в Минск.
Лаврову не понравилось, что Запад отреагировал на массовые убийства
украинцев и ракетные обстрелы.
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