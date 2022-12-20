19.12.22 21:21 Сегодня в Беларуси на боевое дежурство стали российские "Искандеры" и С-400, - Лукашенко (1)

Цензор.Нет 2022.12.19 21:32

В Беларуси встали на боевое дежурство переданные Россией ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси. "Сегодня в Беларуси поставлены на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер", которые передала Россия", - заявил Лукашенко. "Искандер" - это семейство российских ракетных комплексов.