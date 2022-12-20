19.12.22 21:21 Сегодня в Беларуси на боевое дежурство стали российские "Искандеры" и С-400, - Лукашенко (1)

Цензор.Нет 2022.12.19 21:32
В Беларуси встали на боевое дежурство переданные Россией ракетные комплексы
"Искандер" и системы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Александра Лукашенко,
захватившего власть в Беларуси.
"Сегодня в Беларуси поставлены на боевое дежурство комплексы С-400 и
"Искандер", которые передала Россия", - заявил Лукашенко.
"Искандер" - это семейство российских ракетных комплексов.
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