США следят за стратегией применения войск РФ и Беларуси (24)

World News 2022.12.20 14:35

20.12.2022 США обеспокоены ролью Минска в войне против Украины. В связи с этим американцы продолжают отслеживать стратегию применения российских войск в Беларуси. Об этом сообщает заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга. Она отметила, что правящий режим Беларуси позволил РФ вести войну против Украины со своей территории, которую РФ использует как плацдарм для своих войск.