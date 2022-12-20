Зеленский обратился к власти и народу Грузии из-за состояния Саакашвили (18)

УНИАН 2022.12.20 01:43

Инна Андалицкая 01:29, 20.12.22 По словам Зеленского, то, что сейчас происходит с Саакашвили, - это издевательство. Зеленский обратился к власти Грузии из-за состояния Саакашвили / фото president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и власти Грузии из- за состояния Михеила Саакашвили. В своем вечернем видеообращении Зеленский призвал проявить милосердие и перевести Саакашвили на лечение за границу.