Зеленский обратился к власти и народу Грузии из-за состояния Саакашвили (18)

- Зеленский призвал власти Грузии спасти Саакашвили: как именно это можно сделать : 24 канал 03:00
- Зеленский призвал власти Грузии перевести Саакашвили в зарубежную клинику : FinOboz 02:27
- Зеленский просит власти Грузии "проявить милосердие" и отпустить Саакашвили на лечение за границу : Еспресо TV 02:04
- "Это издевательство". Зеленский призвал власти Грузии отправить Саакашвили на лечение за границу : Новое Время 02:01
- Перевести в одну из клиник в Украине или США: Зеленский призвал спасти Саакашвили : ТСН.ua 01:46
- Зеленский обратился к власти и народу Грузии из-за состояния Саакашвили : УНИАН 01:43
- 20 декабря 2022 00:50 Зеленский призвал Грузию освободить Саакашвили : Gazeta.ua 01:33
- Зеленский призвал Грузию отправить Саакашвили на лечение за границу : FinOboz 01:27
- Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение : Bigmir)net Новини 01:08
- Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение : MY.UA 01:08
- Зеленский призвал Грузию отправить Саакашвили на лечение за границу : ДнепрCity.net 01:03
- Зеленский призвал власти Грузии проявить милосердие и перевести Саакашвили в украинскую или зарубежную больницу : Obozrevatel 01:01
- 00:07 20.12.2022 Зеленский призвал власти Грузии перевести Саакашвили в зарубежную клинику : Интерфакс-Україна 00:46
- Зеленский призвал власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу : Українська правда 00:40
- Президент Зеленский просит власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение: "Издевательство нужно прекратить" : Преступности.нет 00:39
- Зеленский призвал Грузию отправить Саакашвили на лечение за границу : РБК-Україна 00:31
- Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение: Надо проявить милосердие : ЛІГАБізнесІнформ 00:07