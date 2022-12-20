Президент подписал два закона относительно отбора кандидатур на должность судьи КСУ (24)

ЮРЛІГА 2022.12.20 17:38

20 декабря 2022, 16:55 Олена Баконіна, головний редактор ЮРЛІГА Президент подписал Закон (проект No 7662) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсных началах" и Закон (проект No 7663) "О внесении изменения в статью 129 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно уточнения