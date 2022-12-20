В ГУР назвали, кого РФ забирает на обменах пленными реже всего (17)

Еспресо TV 2022.12.20 06:04

20 декабря, 2022 вторник 05:36 В процессе обмена пленными представители России делят людей на "сорты" и уже исходя из этого формируют списки Об этом во время национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. "Рашистский режим - фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию", - сказал он. Так называемый антирейтинг, по словам Юсова, возглавляют принудительно