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Фокус: Украина

Декабрь, 20 в 8:55 Повелись на угрозы: США обвиняют ООН в нежелании расследовать использование иранских беспилотников Россией (18)

ICTV Факти 2022.12.20 09:06
Бедрак Виктория, редактор ленты США утверждают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш повелся на российские угрозы, поэтому не направил в Украину официальных лиц для проверки использования страной-агрессором иранских беспилотников. Об этом пишет Reuters. США, Великобритания, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН
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