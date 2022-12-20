Декабрь, 20 в 8:55 Повелись на угрозы: США обвиняют ООН в нежелании расследовать использование иранских беспилотников Россией (18)

- США считают, что ООН не хочет расследовать использование Россией иранских дронов : Соцпортал 11:41
- США обвинили генсека ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников в Украине : Хвиля 11:35
- США обвинили ООН в нежелании расследовать использование рф иранских беспилотников в Украине : Информационный навигатор 11:34
- Поддались угрозам: ООН не расследует поставки иранских дронов россии : Флот2017 11:27
- США обвинили ООН в нежелании расследовать использование дронов-камикадзе в Украине : Судово-юридична газета 10:21
- "Поддались на российские угрозы". США обвинили ООН в нежелании расследовать применение РФ иранских дронов : Страна.ua 10:01
- 20.12.22 09:08 ООН не хочет расследовать использование РФ иранских беспилотников в Украине, - США : Цензор.Нет 09:32
- США обвинили ООН в нежелании расследовать использование иранских дронов Россией : Антикор.com.ua 09:14
- США обвинили ООН в нежелании расследовать применение РФ иранских дронов в Украине : УНИАН 09:13
- США обвинили ООН в нежелании расследовать использование оккупантами иранских беспилотников в Украине : Преступности.нет 09:09
- Декабрь, 20 в 8:55 Повелись на угрозы: США обвиняют ООН в нежелании расследовать использование иранских беспилотников Россией : ICTV Факти 09:06
- США обвиняют ООН в нежелании расследовать использование иранских дронов в Украине : UATV 08:42
- 20 декабря 2022 08:02 США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников в Украине : Dynamomania.com 08:03
- Гутерреш подвергся российскому давлению: США обвинили ООН в нежелании расследовать использование иранских дронов в Украине : Obozrevatel 07:46
- США обвинили ООН в нежелании расследовать использование иранских дронов россией : Слово і Діло 06:41
- США обвиняют ООН в нежелании расследовать использование иранских дронов в Украине : Новое Время 06:16
- США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников в Украине : Українська правда 04:09