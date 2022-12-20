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Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза

Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза (17)

Finance.UA 2022.12.20 13:26
Сегодня 12:49 Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза, они поступят в обращение с середины 2024 года. Об этом сообщает Sky News. На новых полимерных банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов на лицевой стороне - портрет короля Чарльза, а также его камея в прозрачном защитном окне.
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