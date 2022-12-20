В Украину вернули депортированного в РФ 16-летнего парня - омбудсмен (23)

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- В Украину вернули 16-летнего подростка из-под Мариуполя, котрого незаконно усыновили россияне : Odessa.net.ua 13:02
- В Украину вернули подростка, которого оккупанты вывезли в РФ : Новости N 12:38
- 20 декабря, 12:28 В Украину вернули 16-летнего парня, который провел в приемной семье в рф почти восемь месяцев : Dumskaya.net 12:33
- Чудеса случаются: в Украину вернули парня, которого незаконно усыновили россияне : Politeka 12:10
- В Украину вернули депортированного в РФ 16-летнего парня - омбудсмен : Online.ua 12:00
- В Украину вернули несовершеннолетнего парня, которого оккупанты вывезли в Россию : УНИАН 11:43
- 16-летний парень из-под Мариуполя скрылся от российской семьи и вернулся в Украину: детали : СтопКор 11:20
- В Украину вернули 16-летнего парня, которого вывезли в россию и там усыновили - омбудсмен : Громадське телебачення 11:05
- 20.12.22 10:01 16-летний парень, которого оккупанты вывезли в Россию и отдали в приемную семью, вернулся в Украину, - Лубинец. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 10:32
- 20 декабря 2022, 10:00 Из россии в Украину удалось вернуть несовершеннолетнего парня, которого держали в "приемной семье" : Східний варіант 10:13
- Украине удалось вернуть подростка, который жил в приемной семье в РФ : Соцпортал 09:41
- В Украину вернули 16-летнего парня, который жил в приемной семье в россии - Лубинец : Укринформ 09:31
- С новой "семьей" не разговаривал: в Украину вернули похищенного россиянами в Мариуполе подростка : Апостроф 09:30
- Жил в приемной семье. В Украину вернули подростка, которого оккупанты депортировали в РФ : Новое Время 09:16
- В Украину вернули парня, которого оккупанты вывезли из Украины и отдали в приемную семью : Преступности.нет 09:09
- В Украину вернули 16-летнего парня, которого вывезли в РФ из-под Мариуполя и отдали в приемную семью : Центр журналистских расследований 08:37
- В Украину вернули подростка, который почти восемь месяцев жил в приемной семье в РФ - омбудсмен : Гордон 08:35
- В Украину удалось вернуть ребенка, усыновленного в российской семье : ПрессОрг24 07:42
- 20 декабря 2022, 03:31 В Украину удалось вернуть ребенка, усыновленного в российской семье : Українські національні новини 03:43