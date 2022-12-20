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В Украину вернули депортированного в РФ 16-летнего парня - омбудсмен

В Украину вернули депортированного в РФ 16-летнего парня - омбудсмен (23)

Online.ua 2022.12.20 12:00
20 декабря, 11:43 В Украину вернули 16-летнего парня, которого незаконно вывезли в РФ и "усыновили" в российскую семью. Источник: Facebook уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца Депортированный в РФ парень вернулся в Украину Парень жил вблизи Мариуполя, незадолго до войны потерял родителей, однако у него есть сестра, а ныне еще и неравнодушные соотечественники, которые готовы ему помогать.
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