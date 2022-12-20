Движение метро в Киеве возобновлено: как курсируют поезда (32)

- Кольцевая электричка в Киеве продолжает движение, но не по графику : УП: Економічна правда 10:33
- 09:40 20.12.2022 Движение поездов на "красной" линии киевского метро восстановлено до "Лесной" - мэр : Интерфакс-Україна 10:30
- Столичное метро работает лишь частично : Фраза.ua 10:29
- В Киеве в работе метро произошел сбой : UA.News 10:26
- Метро в Киеве дало сбой: что известно : Bigmir)net Новини 10:08
- Движение метро в Киеве возобновлено: как курсируют поезда : Апостроф 09:45
- Из-за резких перепадов напряжения не работает наземная часть столичной ветки метро : Kosatka.Media 09:42
- Метро в Киеве полноценно восстановило работу : Слово і Діло 09:41
- В Киеве возобновили работу метро. Из-за перепадов напряжения приостанавливали работу нескольких станций (ОБНОВЛЕНО) : Громадське телебачення 09:35
- Движение поездов по "красной" линии киевского метро возобновлено - Кличко : Гордон 09:35
- Движение по одной из линий метро в Киеве ограничили из-за резкого перепада напряжения : DsNews 09:33
- Из-за резкого перепада напряжения в Киеве ограничили движение на одной из линий метро : Depo 09:33
- 09:08 / 20.12.2022 В Киеве есть проблемы с работой метро: начались резкие перепады напряжения : Багнет 09:31
- 20 декабря 2022 08:34 В Киеве из-за резких перепадов напряжения возникли перебои в работе метро: что известно : thePage 09:24
- Метро в Киеве работает со сбоями из-за резких перепадов напряжения : Наша Столиця 09:22
- В Киеве частично не работает "красная" ветка метро: стала известна причина (обновлено) : СтопКор 09:20
- В Киеве из-за перепадов напряжения возникли проблемы в работе метро : Антикор.com.ua 09:14
- В метро Киева начались проблемы из-за резких перепадов напряжения: ограничена работа красной линии : Український Бізнес Ресурс 09:12
- В работе киевского метро произошел сбой: движение поездов по красной линии осуществляется от станции "Академгородок" до "Арсенальной" : Еспресо TV 09:04
- Утром у метро Киева произошел сбой, образовалась давка: что произошло (фото) : ТСН.ua 09:01
- В Киеве из-за перепадов напряжения - перебои в работе метро. На красной ветке поезда не ходят на левый берег : Страна.ua 09:01
- В Киеве из-за скачков напряжения возникли проблемы в работе метро : 24 канал 09:00
- В киевском метро ограничили движение на красной линии из-за резких перепадов напряжения, четыре станции закрыты на вход : Новое Время 08:46
- 08:18 20.12.2022 Движение поездов по красной линии метрополитена в Киеве ограничено в связи с резким перепадом напряжения : Интерфакс-Україна 08:45
- Метро в Киеве работает со сбоями из-за резких перепадов напряжения : Vesti.ua 08:43
- 20 декабря 2022, 08:15 В метро Киева работают не все станции из-за резких перепадов напряжения : Українські національні новини 08:43
- В Киеве из-за перепадов напряжения закрыли несколько станций метро (список) : УНИАН 08:43
- Часть красной ветки метро Киева не работает из-за перепадов напряжения : Українська правда 08:39
- Декабрь, 20 в 8:14 Есть проблемы с работой метро: в Киеве начались резкие перепады напряжения : ICTV Факти 08:36
- В Киеве из-за резких перепадов напряжения ограничено движение по "красной" линии метро - КГГА : Гордон 08:35
- В работе метро в Киеве произошел сбой: что об этом известно : РБК-Україна 08:31
- В Киеве из-за перепадов напряжения возникли проблемы в работе метро: подробности : Obozrevatel 08:31