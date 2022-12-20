Движение метро в Киеве возобновлено: как курсируют поезда (32)

Апостроф 2022.12.20 09:45

вторник, 20 декабря 2022, 09:32 Из-за перепадов напряжения, вызванных повреждениями энергосистемы Украины российскими ракетами и дронами, в частности 16 декабря, в работе столичного метрополитена возникли перебои, а четыре станции метро в Киеве были закрыты на вход, однако по состоянию на 9:00 движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.