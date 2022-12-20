Встреча с генералами призвана снять с путина ответственность за военные неудачи - британская разведка (22)

ПрессОрг24 2022.12.20 10:43

20 Дек, 9:58 Встреча с руководством армии рф 16 декабря скорее всего призвана снять с российского диктатора владимира путина ответственность за военные неудачи, говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН. Детали В МО Британии напомнили, что 16 декабря путин посетил объединенный штаб так называемой "СВО", как в рф называют войну против Украины.