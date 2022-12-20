Встреча с генералами призвана снять с путина ответственность за военные неудачи - британская разведка (22)

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- Британская разведка назвала цели визита Путина в объединенный штаб войск, задействованных в Украине : Страна.ua 11:31
- 20 декабря 2022, 10:57 В британской разведке назвали цель визита путина в штаб так называемой "СВО" : Східний варіант 11:13
- 20.12.22 10:27 Путин пытается переложить ответственность за военные поражения на других, - британская разведка : Цензор.Нет 11:02
- Хочет снять с себя ответственность: в разведке объяснили, для чего Путин посещал "штаб СВО" : 24 канал 11:00
- 20.12.2022 в 10:38 Британская разведка рассказала, зачем Путин приезжал в штаб оккупационной армии : InfoResist.org 10:45
- Встреча с генералами призвана снять с путина ответственность за военные неудачи - британская разведка : ПрессОрг24 10:43
- Британская разведка назвала цель срежиссированных встреч Путина с генералами : РИА Мелитополь 10:40
- В британской разведке назвали причину встреч Путина с военным командованием : Bigmir)net Новини 10:38
- Разведка Британии прокомментировала визит Путина в "штаб войны" с Украиной : УП Європейська правда 10:34
- 20 декабря 2022 09:39 Зачем Путин позировал перед камерами со своими генералами - в британской разведке объяснили : Gazeta.ua 10:34
- 20 декабря 2022, 09:58 Встреча с генералами призвана снять с путина ответственность за военные неудачи - британская разведка : Українські національні новини 10:13
- Разведка Британии прокомментировала визит Путина в "штаб войны" с Украиной : Українська правда 10:09
- Британские разведчики рассказали, зачем Путину постановочные встречи с генералами : Главред 10:05
- 20 декабря 2022 09:45 Разведка Британии прокомментировала визит Путина в "штаб войны" из Украины : Dynamomania.com 10:03
- 20 декабря 2022, 09:45 Снять ответственность: разведка озвучила причину посещения Путиным штаба "спецоперации" по Украине : Диалог.ua 10:03
- Путин пытается переложить ответственность за военные поражения РФ на своих генералов - британская разведка : Новое Время 10:01
- Почему Путин устроил показательную встречу с российскими генералами - в британской разведке объяснили : ТСН.ua 09:46
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