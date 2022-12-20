"Уровень угрозы растет": командующий Силами обороны рассказал о приготовлениях врагов в Беларуси (23)

Главред 2022.12.20 11:35

20 декабря 2022, 11:27 По словам командующего Силами обороны Украины Сергея Наева, угроза новой атаки русских оккупантов из Беларуси растет, однако украинские военные ее отслеживают. Командующий Силами обороны рассказал о приготовлениях врагов в Беларуси/ https://ua.depositphotos.com и УНИАН Русские оккупанты продолжают военные приготовления на территории Беларуси, однако ВСУ их отслеживают и принимают все нужные меры.