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Фокус: Украина

СБУ задержала сторонника "новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией

СБУ задержала сторонника "новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией (23)

ТСН.ua 2022.12.20 12:31
Оксана Зинченко 12:20, 20.12.22 СБУ задержала сторонника новороссии, который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией и снимался в российских пропагандистских сюжетах. Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного сторонника "русского мира" во время контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском
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