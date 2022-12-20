СБУ задержала сторонника "новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией (23)

ТСН.ua 2022.12.20 12:31

Оксана Зинченко 12:20, 20.12.22 СБУ задержала сторонника новороссии, который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией и снимался в российских пропагандистских сюжетах. Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного сторонника "русского мира" во время контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском