13:55 20.12.2022 Зеленский прибыл в Бахмут и вручил награды защитникам Украины (видео) (19)

Петр и Мазепа 2022.12.20 14:09

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл в Бахмут на Донетчине. Там он вручил награды военным, воюющим на восточном фронте. "Президент встретился с военными, наградил лучших", - сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет "Радио Свобода. Поездка Зеленского не была анонсирована из соображений безопасности. Поскольку Бахмутское направление считается одним из самых горячих точек фронта.