Зеленский приехал в Бахмут - вручил воинам ВСУ награды (ВИДЕО) - обновлено (17)

ОстроВ 2022.12.20 14:00

20.12.2022 13:02. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую в Бахмут. Об этом сообщил телеграм-канал Freedom 20 декабря. "Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом в Бахмуте", - говорится в сообщении. Также визит главы государства в Бахмут прокомментировал его спикер Сергей Никифоров. "Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными