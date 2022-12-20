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В России произошел взрыв на газопроводе

В России произошел взрыв на газопроводе (20)

MY.UA 2022.12.20 14:08
20 декабря, 11:51 Сегодня, 20 декабря, в России произошел взрыв на магистральном газопроводе. "Взрыв на газопроводе между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. Предварительно, произошла утечка газа. Информации о пострадавших нет. На место выехали сотрудники МЧС. По словам местных жителей, температура в районе пожара настолько высокая, что люди не могут подойти к домам", - говорится в сообщениях ТГ-канала. Новини від Корреспондент.
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