США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot, - CNN (24)

РБК-Україна 2022.12.20 22:31

Вашингтон, Вторник 20 декабря 2022 22:22 Фото: США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot (Getty Images) Автор: Константин Широкун Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. О передаче современного комплекса противовоздушной обороны говорят неназванные источники в Белом доме.