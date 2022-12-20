США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot, - CNN (24)

- ЗРК Patriot и "умные" бомбы: СМИ раскрыли детали следующего пакета помощи от США : Фокус 22:34
- США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot, - CNN : РБК-Україна 22:31
- Новый пакет помощи Украине от США будет включать системы ПВО Patriot - СМИ : Страна.ua 22:31
- США передадут Украине средства высокоточного наведения авиабомб в новом пакете помощи, - CNN : Головне в Україні 21:35
- США передадут Украине комплекты для "умных" бомб - СМИ : Політична Думка 21:03
- 20.12.22 20:48 США передадут Украине средства высокоточного наведения авиабомб в новом пакете помощи, - CNN : Цензор.Нет 21:02
- США передадут Украине новое оружие: что входит в "свежий" пакет помощи : Апостроф 20:45
- Штаты передадут Украине новый пакет помощи : Матриця свободи 20:38
- Новый пакет помощи от США: что получит Украина : Главком 20:35
- 20 декабря 2022 20:05 США планируют направить в Украину оборудование для высокоточных бомб : thePage 20:24
- Превращает обычные бомбы в умные. Что известно об оборудовании JDAM, которое администрация США планирует передать Украине - инфографика НВ : Новое Время 20:16
- США планируют передать Украине высокоточные "умные бомбы" уже в следующем пакете помощи - CNN : Obozrevatel 20:16
- Комплекты "умных бомб" будут включены в следующий пакет помощи США Украине - CNN : УНИАН 19:43
- США передадут Украине комплекты для "умных" бомб - СМИ : MY.UA 19:38
- США в новом пакете помощи Украине передадут средства высокоточного наведения авиабомб - CNN : УП Європейська правда 19:34
- США готовит к передаче Украине электронное оборудование для "умных бомб" - CNN : ОстроВ 19:01
- Когда США передадут Украине комплекты для "умных бомб": СМИ узнали детали : Антикор.com.ua 18:14
- США готовятся передать Украине оборудование для "умных бомб": что известно : Новини Live 17:57
- США передадут Украине систему для улучшения старых бомб в следующем пакете военной помощи, - CNN : Фокус 17:05
- Когда США передадут Украине комплекты для "умных бомб": СМИ узнали детали : РБК-Україна 16:46
- Оборудование для создания "умных бомб" будет уже в следующем пакете помощи США - CNN : ЛІГАБізнесІнформ 16:37
- Комплекты высокоточных "умных бомб" войдут в новый пакет помощи Украине - CNN : Страна.ua 16:01
- Следующий пакет помощи США будет включать оборудование для создания высокоточных бомб - СNN : Новое Время 15:46