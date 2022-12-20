Макрон пообещал Украине САУ Caesar и другое оружие в начале 2023 года (27)

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- Макрон объявил о передаче Украине дополнительных систем ПВО Crotale и САУ Caesar : UA.News 22:27
- Франция отправит Украине новые САУ Caesar в первом квартале 2023 года - Макрон : УНИАН 22:13
- Макрон пообещал Украине САУ Caesar и другое оружие в начале 2023 года : УП Європейська правда 22:04
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- 21:04 20.12.2022 Франция недавно поставила в Украину ЗРК Crotale и отправит САУ Caesar в начале 2023 года - Макрон : Интерфакс-Україна 21:46
- 21:04 20.12.2022 Франция недавно поставила в Украину ЗРК Crotale и отправит САУ Caesar в начале 2023 года - Макрон : Интерфакс-Україна 21:46
- 20 декабря 2022, 21:24 Ежемесячно в течение года: Резников анонсировал "подарки" в военной помощи для Украины : Українські національні новини 21:43
- Макрон пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar : Головне в Україні 21:35
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- "Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для Украины : Главред 21:05
- Макрон пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года : ЛІГАБізнесІнформ 20:37
- В 2023 году Украина ежемесячно будет получать оружие от партнеров - Резников : Громадське телебачення 20:05
- Резников анонсировал много военных "подарков" в следующем году : ТСН.ua 20:01
- 20.12.22 18:37 Резников анонсировал много контрактов на поставку Украине оружия в новом году : Цензор.Нет 19:02
- Резников анонсировал много военных "подарков" в новом году : Українська правда 18:40
- 17:31 20.12.2022 Резников: на следующий год заключено много контрактов на поставку Украине необходимого оружия и амуниции : Интерфакс-Україна 18:31
- Резников анонсировал "подарки" в военной помощи от партнеров: будут весь год : РИА Мелитополь 18:11
- Резников анонсировал "подарки" в военной помощи от партнеров: будут весь год : ДнепрCity.net 16:33
- "Системно и ежемесячно": Украину ожидают "подарки" в военной помощи от партнеров : 24 канал 16:30
- Резников анонсировал "подарки" в военной помощи от партнеров: будут весь год : FinOboz 16:27
- Резников анонсировал "подарки" в военной помощи от партнеров : Слово і Діло 16:11
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- Резников анонсировал "подарки" в военной помощи от партнеров: будут весь год : РБК-Україна 15:46