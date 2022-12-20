РФ перебрасывает свою технику к границе с Украиной - в Сети публикуют фото (20)

Vesti.ua 2022.12.20 18:14

Анна Павлова 20 декабря 2022, 17:54 В течение дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и российских солдат Российская Федерация начала перебрасывать свою технику на юг Беларуси, а именно поближе к границе с Украиной. Об этом во вторник, 20 декабря, в своем Telegram-канале сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". В течение дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и российских солдат,