РФ предоставит Ирану современные военные компоненты в обмен на беспилотники - Воллес (25)

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- Стало известно, что рф передаст Ирану за дроны : UA.News 19:27
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- Министр обороны Британии: Россия планирует передать Ирану военные компоненты в обмен на дроны : УП Європейська правда 18:34
- Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на дроны : Front News International 18:29
- Уоллес рассказал, что россия планирует передать Ирану в обмен на "Шахеды" : Укринформ 18:16
- Россия планирует передать Ирану передовые военные технологии в обмен на дроны - глава Минобороны Британии : Новое Время 18:16
- Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на дроны : Антикор.com.ua 18:14
- Министр обороны Британии: Россия планирует передать Ирану военные компоненты в обмен на дроны : Українська правда 18:10
- Декабрь, 20 в 17:59 Россия хочет получить иранские дроны в обмен на современные военные компоненты - Воллес : ICTV Факти 18:06
- Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на дроны : Головне в Україні 18:05
- 20.12.22 17:49 Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на 300 дронов-камикадзе, - Уоллес : Цензор.Нет 18:02
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- 20 декабря 2022, 16:48 россия предоставит Ирану передовые военные компоненты в обмен на беспилотники - Минобороны Британии : Українські національні новини 17:13
- россия предоставит Ирану передовые военные компоненты в обмен на беспилотники - Минобороны Британии : ДнепрCity.net 17:03
- Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на дроны : РБК-Україна 17:01