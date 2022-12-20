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РФ предоставит Ирану современные военные компоненты в обмен на беспилотники - Воллес

РФ предоставит Ирану современные военные компоненты в обмен на беспилотники - Воллес (25)

Online.ua 2022.12.20 20:00
20 декабря, 19:45 По информации Великобритании, Россия планирует предоставить Ирану современные военные компоненты в обмен на сотни беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Источник: Reuters РФ должна предоставить Ирану военные детали в обмен на БПЛА Иран стал одним из главных военных спонсоров России, - сказал Воллес в парламенте во время доклада по поводу российско-украинского конфликта.
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