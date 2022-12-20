Шмыгаль предупредил о новых атаках россиян: для РФ важно, чтобы Рождество было в темноте (21)

FinOboz 2022.12.20 18:27

20.12.2022 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нужно готовиться к новым атакам РФ по энергосистеме. Ведь оккупанты будут делать все, чтобы до новогодних праздников оставить украинцев без света. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дениса Шмыгаля. "Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света.