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Шмыгаль предупредил о новых атаках россиян: для РФ важно, чтобы Рождество было в темноте

Шмыгаль предупредил о новых атаках россиян: для РФ важно, чтобы Рождество было в темноте (21)

FinOboz 2022.12.20 18:27
20.12.2022 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нужно готовиться к новым атакам РФ по энергосистеме. Ведь оккупанты будут делать все, чтобы до новогодних праздников оставить украинцев без света. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дениса Шмыгаля. "Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света.
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