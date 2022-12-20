СБУ показала пленного россиянина, который утверждает, что пять раз пытался сбежать, чтобы не воевать. Видео (19)

- Пытался убежать 5 раз: СБУ взяла в плен оккупанта из России, видео : Апостроф 22:15
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- Декабрь, 20 в 21:01 Спасся только в плену: оккупант 5 раз пытался сбежать из армии : ICTV Факти 21:06
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- В плен попал оккупант, который пять раз пытался бежать из войска (видео) : Главком 20:35
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- 20.12.22 19:34 В плен СБУ попал оккупант, 5 раз пытавшийся бежать из российского войска. ВИДЕО : Цензор.Нет 20:02
- В плен попал оккупант, который пять раз пытался бежать из войска : MY.UA 19:39