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Фокус: Украина

СБУ показала пленного россиянина, который утверждает, что пять раз пытался сбежать, чтобы не воевать. Видео (19)

Гордон 2022.12.20 21:35
Сегодня 21.35 Один из военнослужащих российской армии выжил в войне России против Украины, потому что попал в плен к Вооруженным силам Украины. Об этом 20 декабря проинформировала Служба безопасности Украины. "Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать.
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