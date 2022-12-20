Россияне нанесли новые ракетные и авиационные удары по Украине: Генштаб ВСУ назвал мишени (1)

УНИАН 2022.12.20 19:43
Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк
19:10, 20.12.22
Противник продолжает вести наступательные действия на двух направлениях,
отметили в Генштабе.
Захватчики за сутки несколько раз били по украинской территории ракетами /
фото REUTERS
Российские оккупанты за сутки нанесли 10 авиационных и 4 ракетных удара по
гражданским объектам украинских городов.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам
ОККУПАНТ, ГЕНШТАБ, АРТИЛЛЕРИЯ, ОБСТРЕЛ, ВРАГ, ПРОТИВНИК, Украина
, Россия
, Херсон
, Донецк
, Луганск
, Запорожье
, Харьков
, Чернигов
, Беларусь