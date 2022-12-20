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Фокус: Украина

Россияне нанесли новые ракетные и авиационные удары по Украине: Генштаб ВСУ назвал мишени

Россияне нанесли новые ракетные и авиационные удары по Украине: Генштаб ВСУ назвал мишени (1)

УНИАН 2022.12.20 19:43
Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк 19:10, 20.12.22 Противник продолжает вести наступательные действия на двух направлениях, отметили в Генштабе. Захватчики за сутки несколько раз били по украинской территории ракетами / фото REUTERS Российские оккупанты за сутки нанесли 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам украинских городов. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам
ОККУПАНТ, ГЕНШТАБ, АРТИЛЛЕРИЯ, ОБСТРЕЛ, ВРАГ, ПРОТИВНИК, Украина, Россия, Херсон, Донецк, Луганск, Запорожье, Харьков, Чернигов, Беларусь
2022.12.21 (1)

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