Россияне нанесли новые ракетные и авиационные удары по Украине: Генштаб ВСУ назвал мишени (1)

УНИАН 2022.12.20 19:43

Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк 19:10, 20.12.22 Противник продолжает вести наступательные действия на двух направлениях, отметили в Генштабе. Захватчики за сутки несколько раз били по украинской территории ракетами / фото REUTERS Российские оккупанты за сутки нанесли 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам украинских городов. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам